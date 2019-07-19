Спорт

"Может, я глупый, но не верю в то, что русские напали на Украину": боксер Гвоздик шокировал сеть неожиданным признанием

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что не верит в то, что Россия напала на Украину.

«Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие — по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю», — заявил он, пишет Трибуна.

По его словам, война началась из-за того, что президенту Украины нужна была «дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».

«Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее», — сказал Гвоздик.

Боксер уверен, что война нужна для того, чтобы «отвлекать их от основных проблем». На вопрос, кто больше виноват в этом конфликте, он заявил, что виноваты оба.

«Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю», — заявил он.

В соцсетях активно обсуждают высказывания известного спортсмена.

Как писали «ФАКТЫ», недавно чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17 побед, 14 из них — нокаутом) вернулся в Украину после длительного пребывания в Соединенных Штатах, где боксер постоянно проживал (в Окснарде, Калифорния).

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