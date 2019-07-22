Спорт

Бей в свои, чтобы чужие боялись: футболист забил чудо-автогол с центра поля (видео)

Сумасшедший по красоте мяч с центра поля был забит в матче чемпионата Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Форталезой». Вот только загвоздка вся в том, что влетел «круглый»… в свои ворота.

Уже в самом дебюте встречи полузащитник гостей Жуниньо (на фото в заголовке) решил отдать пас назад своему вратарю с чужой половины поля, но не рассчитал силу и в итоге мяч перелетел голову голкипера и залетел в ворота.

Через несколько минут «Форталеза» пропустила второй мяч с пенальти, и казалось, что на этом игра для них закончена. Но гости проявили характер и смогли свести поединок к ничьей — 2:2, причем один из мячей уже в чужие ворота забил как раз Жуниньо, реализовав пенальти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в российском футболе забит глупейший автогол.

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