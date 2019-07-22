"Свобода" набрала даже меньше Шария: журналист указал на поразительный итог выборов

Политика

Результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года показали, что эпоха депутатства «гречкосеев» и местных «князьков» закончилась. Об этом в своей колонке пишет обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов.

«Начинается время, когда в руках у Зеленского будут все механизмы управления страной. Впрочем, большинство в Раде — это еще и глобальная ответственность. Результаты такого правления мы увидим уже очень скоро. Остается также открытым вопрос, кто будет писать законы и когда вчерашние ведущие, ди-джеи и фотографы должны будут этому научиться. Ведь „хороший человек“ — это не профессия», — пишет он.

Также он обращает внимание на смену повестки дня в Украине.

«Правая повестка дня сейчас снова „не на часі“. По итогам подсчета половины голосов, „Свобода“ набирает столько же голосов (179 тысяч), сколько и „партия Шария“ и в 5,5 раза меньше, чем политсила Медведчука и Рабиновича (более 1 млн голосов). Для украинцев снова на первый план выходят мир и дружба с Россией. Ярчайшим доказательством этому является победа ряда экс-регионалов в восточных округах. Города, которые освобождали после оккупации боевиков, голосуют за тех, кто фактически и позвал захватчиков на родную землю», — отмечает журналист.

По мнению Жаренова, избиратели, голосовавшие за кандидатов от «Слуги народа», голосовали не столько «за», сколько «против».

«Хайп оказался круче опыта. Что бы кто ни говорил, а „Слуга народа“ — это результат хайпа. Голосовали вновь скорее „против“, чем „за“. Только на этот раз даже не обращали внимания на многолетние „труды“ долго сидящих в Раде. „Зачистить под ноль и построить заново“, — примерно таким лозунгом руководствовались избиратели Зе-команды. Зачистить получилось, удастся ли построить — вопрос», — пишет он.

Отметим, что по списку Всеукраинского объединения «Свобода» в Верховную Раду баллотировались такие известные украинские националисты, как Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Руслан Кошулинский и Богдан Бенюк.

Более подробно об итогах прошедших выборах читайте в статье обозревателя «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова: «Хайпанули всей страной: главные итоги выборов в Раду».

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