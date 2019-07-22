«Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд

Украина

В компании «Укрзалізниця» готовят к подаче в парламент комплекс мер, которые позволят повысить уровень оплаты проезда в пригородных поездах. Об этом рассказал глава филиала УЗ «Юго-Западная железная дорога» Роман Веприцкий.

«Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть — УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо», — отметил он, сообщает ЦТС.

Кроме того, по словам Веприцкого, железной дороге необходимо озаботиться турникетами, ограждениями и зонами ожидания внутри станций.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине с июля можно будет купить билеты на поезд за 60 суток до даты отправления.

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