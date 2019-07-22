- 19:28 Напал на девушку на кладбище: в Харькове задержали опасного злоумышленника
- 19:17 Бывшего мужа Собчак заметили в Одессе с новой возлюбленной
- 19:12 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 19:00 Солнце в созвездии Льва: чего ждать людям, родившимся в июле-августе
- 18:52 «Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд
- 18:38 На мопеде с пистолетом: в Николаеве военнослужащий-контрактник грабил женщин
- 18:31 Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером
- 18:22 Стали известны имена первых участников «Танців з зірками»
- 18:09 ЦИК обработала более 75 процентов протоколов: как распределились голоса
- 18:04 Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко взорвала сеть откровенными фото
- 18:03 Обвиняемого в госизмене Ефремова выпустили из-под стражи
- 17:42 Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника
«Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд
В компании «Укрзалізниця» готовят к подаче в парламент комплекс мер, которые позволят повысить уровень оплаты проезда в пригородных поездах. Об этом рассказал глава филиала УЗ «Юго-Западная железная дорога» Роман Веприцкий.
«Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на территории который был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть — УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо», — отметил он, сообщает ЦТС.
Кроме того, по словам Веприцкого, железной дороге необходимо озаботиться турникетами, ограждениями и зонами ожидания внутри станций.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине с июля можно будет купить билеты на поезд за 60 суток до даты отправления.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...