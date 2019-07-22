В Киеве из-за ремонтов изменен график движения трамваев и троллейбуса

Украина

В ночь на 23, 24, 25 и 26 июля (с 00:30 до 04:45) «Киевпасстранс» изменил движение трамвая № 33 и сократил режим работы трамвая № 28, что обусловлено ремонтом колеи на улицах Миропольской и Курнатовского. В указанный период трамваи ходить по этим улицам не будут:

- № 33 будет курсировать от ДВРЗ до станции метро «Лесная»; последние составы отправятся от улицы С. Лифаря в 23:50, 00:02; от ДВРЗ — в 22:51, 23:07.

- № 28 — закрыт, а последние отправления от улицы Милославской — в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.

В работе ночного троллейбуса № 91Н также наметились изменения, что связано с ремонтом контактной линии на Дарницкой площади. В ночь на 23 июля (с 02:00 до 04:00) работа троллейбуса организована от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская» и от улицы Милославской до станции метро «Дарница». Последние отправления электротранспорта по действующему маршруту от ж/д вокзала в 00:01, 01:00; от улицы Милославской — в 00:30, 01:15.

Между тем с 22 июля в связи с изменением схемы дорожного движения на время капремонта проспекта С. Бандеры остановку автобусов №№ 21, 101 и троллейбусов №№ 29, 30, 30к, 31 «Улица Иорданская» в направлении станции метро «Почайна» временно отменили.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на проспекте Палладина начался финальный этап ремонта и водителей и пассажиров там ждут временные неудобства.

Продолжаются дорожные работы и на Южном мосту (ориентировочно, до 1 августа) — работы идут на въезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро «Выдубичи»). Движение транспорта частично ограничено.

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