Политика

Кто может стать спикером новой Рады: эксперт назвал фамилии

Спикером новоизбранной Верховной Рады может стать Дмитрий Разумков. Об этом «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Спикером вполне может стать Дмитрий Разумков (первый номер „Слуги народа“ почти всю президентскую кампанию озвучивал мнение Зеленского. — Авт.)», — сообщил он.

Также он не исключает, что Раду нового созыва может возглавить и Руслан Стефанчук.

«Может быть и Стефанчук. Неизвестно, кто будет председателем Рады и не станет ли он играть свою политическую игру», — заявил Воля.

По его словам, «всё зависит от того, как о распределении должностей договорятся группы влияния внутри фракции».

Более подробно о том, чего ждать от новой Рады читайте в материале «ФАКТОВ»: Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter