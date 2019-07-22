- 20:11 Кто может стать спикером новой Рады: эксперт назвал фамилии
- 19:35 В Киеве из-за ремонтов изменен график движения трамваев и троллейбуса
- 19:28 Напал на девушку на кладбище: в Харькове задержали опасного злоумышленника
- 19:17 Бывшего мужа Собчак заметили в Одессе с новой возлюбленной
- 19:12 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 19:00 Солнце в созвездии Льва: чего ждать людям, родившимся в июле-августе
- 18:52 «Укрзалізниця» хочет значительно повысить штрафы за безбилетный проезд
- 18:38 На мопеде с пистолетом: в Николаеве военнослужащий-контрактник грабил женщин
- 18:31 Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером
- 18:22 Стали известны имена первых участников «Танців з зірками»
- 18:09 ЦИК обработала более 75 процентов протоколов: как распределились голоса
- 18:04 Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко взорвала сеть откровенными фото
Кто может стать спикером новой Рады: эксперт назвал фамилии
Спикером новоизбранной Верховной Рады может стать Дмитрий Разумков. Об этом «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
«Спикером вполне может стать Дмитрий Разумков (первый номер „Слуги народа“ почти всю президентскую кампанию озвучивал мнение Зеленского. — Авт.)», — сообщил он.
Также он не исключает, что Раду нового созыва может возглавить и Руслан Стефанчук.
«Может быть и Стефанчук. Неизвестно, кто будет председателем Рады и не станет ли он играть свою политическую игру», — заявил Воля.
По его словам, «всё зависит от того, как о распределении должностей договорятся группы влияния внутри фракции».
Более подробно о том, чего ждать от новой Рады читайте в материале «ФАКТОВ»: Лоскутное большинство: какие риски для Зеленского в новой Раде и кто может стать ее спикером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.