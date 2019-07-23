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Новое массовое отравление в оккупированном Крыму: пострадали 16 детей
В детском лагере «Берег» под Алуштой в оккупированном Крыму дети массово заболели гастроэнтеритом. Об этом пишет «Росбалт».
«Медицинским осмотром охвачено 652 ребенка. По результатам клинического осмотра диагноз острый гастроэнтерит установлен 16 детям, по показаниям 10 госпитализировано, остальные 6 переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства», — приводит агентство информацию местного отделения «Роспотребнадзора».
Сообщается, что воспитанники лагеря «Берег» начали жаловаться на симптомы отравления в субботу. При осмотре медики поставили диагноз «острый гастроэнтерит» 16-ти детям. Десять из них были госпитализированы, остальные отправлены домой для амбулаторного лечения.
При проверке пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Лагерь и пищеблок, который обслуживала индивидуальный предприниматель, временно закрыты. Организован вывоз детей.
Как рассказал отец одного из отдыхавших, ранее в лагере отравилось около 200 детей. По его словам, у детей болели животы и была диарея. Позже «межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю» заявило, что проводит эпидемиологическое расследование в алуштинском лагере «Берег».
«В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и др. подразделениям лагеря вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег», а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока (ИП «Тезина Л.С.»), — отметили в ведомстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в оккупированном Крыму. Речь шла о санатории «Лучистое», который находится под Евпаторией. В больницу попали 34 ребенка из 700 воспитанников лагеря, трое оказались в реанимации.
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