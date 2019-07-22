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Разница очевидна: в сети сравнили фото пляжей на материковой Украине и в Крыму
В сети сравнили фото Арабатской косы, сделанные в оккупированной ее части, с теми, которые были сделаны на свободной стороне. Фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
«Прямо сейчас эти люди на пляже могут подпрыгнуть и помахать семье балалаек из Краснодара, которая гуляет по захваченной части стрелки. Утрирую», — пишет блогер.
Как писали «ФАКТЫ», пляжи в оккупированном Крыму, несмотря на благоприятную погоду не могут похвастаться обилием туристов. Полуострову предрекают очередной проваленный сезон.
В то же время, на украинских пляжах наблюдается аншлаг туристов. В курортной Кирилловке на пляже отдыхающие помещаются с трудом. Недавно в сети опубликовали красноречивое видео, снятое в курортной Кирилловке с помощью квадрокоптера. На видео хорошо видно, как пляжи в разгар туристического сезона полностью заполнены людьми.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...