Украина

Разница очевидна: в сети сравнили фото пляжей на материковой Украине и в Крыму

В сети сравнили фото Арабатской косы, сделанные в оккупированной ее части, с теми, которые были сделаны на свободной стороне. Фото опубликовал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%‏.

«Прямо сейчас эти люди на пляже могут подпрыгнуть и помахать семье балалаек из Краснодара, которая гуляет по захваченной части стрелки. Утрирую», — пишет блогер.

Как писали «ФАКТЫ», пляжи в оккупированном Крыму, несмотря на благоприятную погоду не могут похвастаться обилием туристов. Полуострову предрекают очередной проваленный сезон.

В то же время, на украинских пляжах наблюдается аншлаг туристов. В курортной Кирилловке на пляже отдыхающие помещаются с трудом. Недавно в сети опубликовали красноречивое видео, снятое в курортной Кирилловке с помощью квадрокоптера. На видео хорошо видно, как пляжи в разгар туристического сезона полностью заполнены людьми.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter