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Украина

Массовое отравление в оккупированном Крыму: госпитализированы десятки детей, трое в реанимации

2:50 17 июля 2019 17
Отравление детей
Инф. «ФАКТОВ»

Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в оккупированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Это санаторий „Лучистое“. 34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причина отравления пока неизвестна.

Речь идет о санатории «Лучистое», который находится под Евпаторией. В больницу попали 34 ребенка из 700 воспитанников лагеря, трое оказались в реанимации.

Начальник лагеря Ренат Каюмов рассказал агентству, что за помощью обратились около 40 детей с диареей и рвотой.

По его данным, на месте работают специалисты Роспотребнадзора, администрации Евпатории. «Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем», — уточнил начальник лагеря.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики выяснили причину массового отравления детей в детском лагере в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, где 12 июля 46 детей были срочно госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление». Согласно предварительным выводам медиков, причиной, отправившей на больничные койки более полусотни ребятишек, отдыхавших в оздоровительном лагере «Медик-2» стала дизентерия.

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