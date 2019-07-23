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В Одессе горит популярный бар: появились первые фото с места происшествия
Вечером в понедельник, 22 июля, произошел пожар в популярном баре-кальянной, расположенном в курортной зоне, в Приморском районе Одессы.
По предварительным данным, горит развлекательное заведение «Boom bar». Как сообщают очевидцы, возгоранию предшествовал взрыв. На место ЧП прибыла карета скорой помощи.
В настоящее время в одноэтажном здании на пересечении улиц Маршала Говорова и Армейской с пламенем борются пожарные подразделения. Рядом располагаются почтовое отделение и многочисленные организации, которые, в основном, арендуют помещения.
Официально в главке ГСЧС событие пока не комментируют.
Информации об обстоятельствах происшествия и о потерпевших также пока нет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в Одессе: горел склад с косметикой.
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