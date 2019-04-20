Масштабный пожар в одесской высотке: из ТРЦ «Пятый элемент» срочно эвакуируют людей (фото)

Происшествия

Днем в субботу, 20 апреля, в Приморском районе Одессы возник пожар в 12-этажном здании по улице Черняховского. Вплотную к нему прилегает многоэтажный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Пятый элемент».

Дымовая завеса полностью «накрыла» близ лежащие улицы, здания и автодороги. Этот очень оживленный микрорайон, располагающийся в курортной зоне, между Фонтанской дорогой и Аркадией. Рядом много транспортных развязок, жилых домов, магазины. Правоохранители перекрыли движение на ближайших улицах.

По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и быстро распространился по трубам в верхнюю часть здания. Одни говорят, что очаг возгорания находился в гостинице ТРЦ, другие утверждают, что загорелась внешняя обшивка здания.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, «на втором этаже здания на улице Черняховского наблюдается сильное задымление. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников. На данный момент эвакуировано порядка 70 человек».

На месте ЧП работают спасатели и более десяти единиц спецавтотехники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном пожаре в Харькове, который возник в двухэтажном банном комплексе «Посейдон». А также писали о масштабном пожаре в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева, в результате которого погибли два человека — женщина 78 лет и мужчина 77 лет.

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