- 14:38 Главный тренер «Карпат» улетел на родину из-за трагедии в семье
- 14:38 Под Одессой крупное ДТП, дорога на Киев заблокирована
- 14:36 ДТП под Киевом: появились эксклюзивные фото и видео аварии на Житомирской трассе
- 14:04 Масштабный пожар в одесской высотке: из ТРЦ «Пятый элемент» срочно эвакуируют людей
- 13:49 В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной на межнациональной почве
- 13:32 На Донбассе идет активная подготовка к раздаче российскиx паспортов, — СМИ
- 13:02 В Прикарпатье произошло странное самоубийство супружеской пары
- 12:53 Соперник Джошуа сделал громкое признание
- 12:47 KyivNotKiev: аэропорты Бельгии изменили написание украинской столицы
- 12:22 Масштабный пожар в Xарькове: десятки людей эвакуированы, есть пострадавшие
Масштабный пожар в одесской высотке: из ТРЦ «Пятый элемент» срочно эвакуируют людей (фото)
Днем в субботу, 20 апреля, в Приморском районе Одессы возник пожар в 12-этажном здании по улице Черняховского. Вплотную к нему прилегает многоэтажный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Пятый элемент».
Дымовая завеса полностью «накрыла» близ лежащие улицы, здания и автодороги. Этот очень оживленный микрорайон, располагающийся в курортной зоне, между Фонтанской дорогой и Аркадией. Рядом много транспортных развязок, жилых домов, магазины. Правоохранители перекрыли движение на ближайших улицах.
По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и быстро распространился по трубам в верхнюю часть здания. Одни говорят, что очаг возгорания находился в гостинице ТРЦ, другие утверждают, что загорелась внешняя обшивка здания.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, «на втором этаже здания на улице Черняховского наблюдается сильное задымление. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников. На данный момент эвакуировано порядка 70 человек».
На месте ЧП работают спасатели и более десяти единиц спецавтотехники.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном пожаре в Харькове, который возник в двухэтажном банном комплексе «Посейдон». А также писали о масштабном пожаре в многоэтажном жилом доме в Оболонском районе Киева, в результате которого погибли два человека — женщина 78 лет и мужчина 77 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!