Исчез «общак» с миллиардами евро: названа возможная причина ареста Шишкана

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Причиной внезапного ареста криминального авторитета Олега Шишканова по кличке Шишкан, могло стать таинственное исчезновение средств, хранившихся в одном из банков Испании и представлявших воровской «общак». Об этом со ссылкой на экспертов криминального мира пишет издание «Наша версия».

По некоторым данным, речь может идти о миллиардах евро.

Издание указывает, что многим в РФ непонятно, почему силовики так плотно взялись именно за этого персонажа, а не за одного из десятков других главарей российского преступного мира. Появилась даже версия, что правоохранители прицельно бьют по кошельку воровского сообщества: Шишкан был держателем крупного общака.

Но сейчас информированные источники утверждают, что не все так просто. Мафиози, поставленный стеречь огромные средства, с задачей не справился: деньги бесследно исчезли. Хуже всего для Шишканова то, что он имел неосторожность принять на хранение средства от неких высокопоставленных лиц и влиятельных бизнесменов.

Предполагается, что Шишканова обокрала группа воров в законе кавказского происхождения, которые составляют большинство в нынешней криминальной верхушке. Они изначально относились к «славянскому» законнику Шишкану не как к лидеру и использовали его «втемную».

Теперь именно ему предстоит отвечать и перед ворами, и перед обманутыми доверителями, которые, возможно, и инициировали уголовное преследование Олега Раменского. Более того, знающие люди опасаются, что виновники исчезновения общака могут его попросту убрать, тем более что бандиты прекрасно умеют устраивать «случайные» смерти хоть в тюрьме, хоть в изоляторе.

Напомним, что Олег Шишканов был задержан в Подмосковье 15 июля этого года. По мнению правоохранителей, вор в законе причастен к убийству главы Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году. Он был арестован решением Басманного суда на два месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Шишкан предрек себе смерть в колонии, считая, что отправка туда станет для него «билетом в один конец» без шансов возвратиться к обычной жизни.

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