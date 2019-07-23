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В детском лагере в России произошел смертельный пожар: фото и видео с места жуткого ЧП
Под Хабаровском (Российская Федерация) при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погиб один ребенок, еще трое (2006 — 2008 годов рождения) попали в больницу в тяжелом состоянии. Ранее в Ростове во время пожара женщина и ее сын погибли, прыгнув с 10 этажа.
Как сообщают в управлении МЧС РФ по Хабаровскому краю, пожар в лагере, где находилось около 200 детей, возник в ночь на вторник, 23 июля. На момент прибытия на место ЧП пожарных, практически все палатки были уничтожены огнем.
Известно, что во время пожара также пострадали пять взрослых, которым оказали помощь амбулаторно. У госпитализированных детей — ожоги, состояние оценивается как тяжелое. По некоторым данным, один ребенок в коме. О погибшей девочке известно лишь то, что ей 11 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на научно-исследовательском глубоководном аппарате (подлодка «Лошарик») во время пожара погибли 14 российских моряков.
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