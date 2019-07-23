Здоровье и медицина

Где в Киеве до 26 июля можно пройти бесплатную экспресс-диагностику (адреса и график)

До 26 июля в Киеве организовано бесплатное тестирование для горожан. В медпунктах, которые открыты во всех районах в рамках проекта «Врач в вашем доме», уже обследовались 88 409 человек. Для каждого двери медпунктов открыты, в них можно получить небольшую консультацию и проверить свои основные показатели. Если будут отклонения от нормы, то медперсонал подскажет, какой путь решения проблемы существует и что делать дальше.

В течение прошлой недели прошли обследование 1232 человека, из них у 848 оказался чрезмерный вес, у 592 приборы зафиксировали повышенное артериальное давление, у 252 — выявлен высокий уровень глюкозы в крови, у 476 — холестерина.

Кроме того, в рамках проекта мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра и узкопрофильные специалисты) 63 раза выезжали на домашние вызовы к пациентам.

В ходе бесплатного экспресс-тестирования при необходимости специалисты объясняют, что привело к сбоям в организме, какие анализы нужно сдавать регулярно, за какими показателями следить и как регулировать ситуацию. В первую очередь надо получить рекомендации своего семейного доктора, который назначит дополнительное обследование и проверит, как вы это выполняете. За своим здоровьем надо следить постоянно, а не периодически. На состояние организма влияют жизненный уклад, система питания, организация труда и отдыха, активного досуга, разумное дозирование нагрузок.

Летом нужно налегать на овощи-фрукты, отдавать предпочтение не количеству, а качеству еды: есть лучше нежирную и малокалорийную пищу, не увлекаться алкоголем, минимизировать дозы сахара и соли, пить воду, есть орехи, семена, ягоды и не забывать о пеших прогулках на свежем воздухе.

На этой неделе каждый желающий может прийти в пункты и проверить свое здоровье (пункты обычно открыты с 11:00 до 14:00):

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

23−26 июля -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

23 июля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);

24 июля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

25 июля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

26 июля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

23 июля — 11:00—14:00 — проспект Маяковского, 47;

24 июля -- 09:00—12:00 — Деснянський парк, 11:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18 (центр оказания админуслуг);

25 июля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

23 июля -- улицы Пражская, 34а (амбулатория, заведение «Перша пекарня твого міста»), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), 10:00—13:00 — Миропольская, 1 (аптека № 77), бульвар Перова, 15 (аптека № 79);

24 июля — улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П. Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (ЖЭО № 402);

25 июля -- улицы Новаторов, 4 (амбулатория № 4), Миропольская, 13а (ЖЭО № 404); Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109);

26 июля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Новаторов, 4 (амбулатория № 4);

Оболонский район

23 июля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

24 июля — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг);

25 июля — улица П. Панча, 7б (центр занятости);

26 июля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

23 июля — улица Подвысоцкого, 4а;

24−26 июля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

23 июля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

24 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

25 июля — улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);

26 июля — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

24 и 26 июля — проспект Победы, 97, 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

23 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

24 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

25 июля — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

26 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

23 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

24 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

25 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

26 июля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (здесь есть хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

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