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В России в пожаре на "Лошарике" нашли "украинский след"
Причиной пожара на российской подлодке «Лошарик», во время которого погибли 14 моряков-подводников, мог стать отказ аккумуляторов, которые ранее поставлялись из Украины, но после «осложнения отношений» были заменены на литий-ионные батареи производства РФ.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. «Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящиеся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи», — пишет издание.
Также источники сообщили журналистам, что дым на «Лошарике» появился в момент стыковки с лодкой-носителем «Подмосковье». Подводники по инструкции остались на месте ЧП и начали бороться с пожаром — самовольное оставление места ЧП влечет за собой уголовную ответственность.
Использовав все средства тушения пожара, подводники начали задыхаться. Тогда командир дал команду на эвакуацию. Источник издания уточняет, что на лодке-носителе подводников ждали четыре гидронавта из второго экипажа, которые должны были помочь с эвакуацией. «Скорее всего, в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв», — отмечают журналисты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российское Минобороны утверждало, что пожар на подлодке произошел в территориальных водах РФ. Сообщалось, что подводники «изучали дно».
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