Мир

Пожар на подлодке «Лошарик»: в России обнародовали список погибших офицеров

В России сообщили официальную информацию о погибших во время пожара на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик» в Баренцевом море.

По данным министерства обороны РФ, погибло 14 офицеров-подводников:

Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России

Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России

Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга

Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга

Константин Иванов, капитан 1-го ранга

Денис Опарин, капитан 1-го ранга

Константин Сомов, капитан 1-го ранга

Александр Авдонин, капитан 2-го ранга

Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга

Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга

Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга

Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга

Михаил Дубков, капитан-лейтенант

Александр Васильев, подполковник медицинской службы

По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45 707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.



По неофициальным данным, в момент пожара на глубоководном аппарате находились 25 человек.

Напомним, погибших российских моряков-подводников власти РФ намерены похоронить на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки «Курск». Рассматривается возможность похоронить погибших моряков вместе, если этого захотят родные погибших.

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