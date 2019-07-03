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Пожар на подлодке «Лошарик»: в России обнародовали список погибших офицеров
В России сообщили официальную информацию о погибших во время пожара на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик» в Баренцевом море.
По данным министерства обороны РФ, погибло 14 офицеров-подводников:
Денис Долонский, капитан 1-го ранга, Герой России
Николай Филин, капитан 1-го ранга, Герой России
Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга
Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга
Константин Иванов, капитан 1-го ранга
Денис Опарин, капитан 1-го ранга
Константин Сомов, капитан 1-го ранга
Александр Авдонин, капитан 2-го ранга
Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга
Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга
Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга
Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга
Михаил Дубков, капитан-лейтенант
Александр Васильев, подполковник медицинской службы
По данным СМИ, все погибшие были приписаны к воинской части 45 707, расположенной в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга.
По неофициальным данным, в момент пожара на глубоководном аппарате находились 25 человек.
Напомним, погибших российских моряков-подводников власти РФ намерены похоронить на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом погибшим членам экипажа подводной лодки «Курск». Рассматривается возможность похоронить погибших моряков вместе, если этого захотят родные погибших.
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