Украина

Выходные в августе: сколько будем отдыхать (календарь)

В августе 2019 года у украинцев будет один дополнительный выходной — понедельник, 26 августа. В июне было три таких дня — в связи с праздником Святой Троицы и Днем Конституции.

Это связано с тем, что главный государственный праздник — День независимости, который отмечают 24 августа, приходится на субботу. В случаях, когда праздник приходится на один из выходных, следующий понедельник автоматически становится выходным днем.

С учетом выходного понедельника украинцы в августе будут отдыхать 10 дней: 3−4, 10−11, 17−18, 24−26 и 31.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин утвердил график дополнительных выходных в 2019 году.

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