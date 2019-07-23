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- 10:46 В прифронтовой Авдеевке родители школьников протестуют против обучения на украинском языке
В прифронтовой Авдеевке родители школьников протестуют против обучения на украинском языке
В Авдеевке Донецкой области родители пишут жалобы и протестуют против перехода их школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6−7 классы, хотят оставить обучение на русском.
Директор школы № 2 Оксана Четверикова заявила, что видит своей главной задачей перевод обучения старших классов на украинский язык, сообщает ТСН.
«Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык — это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям», — говорит она.
На дыбы сразу стали родители нескольких классов — они не хотят, чтобы их дети учились на украинском.
«Они пишут жалобы в отдел образования. Они просят решить этот конфликт и учиться на русском», — говорит директор.
Мать школьника Анна Пастернак объясняет, что ее ребенок понимает украинский, но на русском ему удобнее.
«Мы привыкли общаться на этом языке, нас вырастили наши родители, и общение идет — нам удобно», — утверждает она.
Такого мнения придерживается и Анастасия Симонова — украинский она считает дополнительной нагрузкой для ребенка.
«У нас был выбор, идти в украинский класс или русский. Если бы мы хотели в украинский, мы бы пошли в украинский. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный — не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский — я не могу ей объяснить некоторые предметы», — говорит мать школьницы.
Другая мама сама русскоязычная и училась на русском, но выступает за то, чтобы ее дочка уже сейчас знала украинский.
«У меня у самой очень много проблем в жизни из-за того, что я плохо знаю язык. Лучше, когда трудности будут в школе, чем когда в институт поступит», — считает Оксана Титкова.
Как писали «ФАКТЫ», российские оккупационные власти притесняют украинский язык на оккупированных территориях. Так, в оккупированном Крыму оккупанты ликвидировали все украинские школы.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».