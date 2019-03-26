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Украина

В Крыму ликвидировали все украинские школы

22:38 26 марта 2019 97
На уроке
Инф. «ФАКТОВ»

Эксперты Крымской правозащитной группы опровергли заявления подконтрольного России «Министерства образования Республики Крым» о процветании украинского языка на аннексированном полуострове. Такой вывод был сделан после проведенного мониторинга образования.

«Министерство образования Республики Крым» официально сообщает, что в 2018—2019 учебном году в Крыму обучалось 200 700 детей. Из них для 3,1% базовым языком является крымскотатарский, а для 0,2% — украинский. На сегодня в Крыму работает 15 школ с крымскотатарским языком обучения и одна школа с украинским языком. Дополнительно заявлено о 27 школах, в которых якобы есть 126 классов с крымскотатарским языком обучения и 5 школах, в которых есть 8 классов с украинским языком обучения.

Однако правозащитники утверждают, что во всех 3-х посещенных школах, которые заявлены как школы с крымскотатарским языком обучения («школа № 3» в Судаке, «Зуйская средняя школа № 2» и «Школа № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде в Симферополе»), на самом деле, обучение проводится частично на крымскотатарском и частично на русском языке. В «Зуйской средней школе № 2» крымскотатарский язык как отдельный предмет преподается только до 9 класса, при этом табличка с названием учреждения на входе в школу размещена только на русском языке.

В школе № 20 гФеодосии, которая заявлена как школа с украинским языком обучения, по информации родителей, обучение по всем предметам ведется на русском языке. Украинский язык остался только как отдельный предмет в некоторых классах.
Из 18 посещенных школ, в которых по официальной версии РФ есть классы с крымскотатарским языком обучения, в 10-ти вывески на входе в школу размещены только на русском языке.

Напомним, в Крыму арестовали прозревшего адепта «русского мира», при этом в России закончилась эйфория, связанная с аннексией украинского Крыма.

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