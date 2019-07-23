Спорт

С Криштиану Роналду сняты все обвинения по громкому делу об изнасиловании (фото)

С нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду снятывсе подозрения в деле о возможном изнасиловании футболистом американки Кэтрин Майорги десять лет назад, в 2009-м, в Лас-Вегасе.

Как сообщает телеканал BBC, обвинения со стороны женщины признаны необоснованными. При этом причины, по которым прокуроры Лас-Вегаса пришли к такому выводу, не сообщаются.

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Напомним, что в начале июня было сообщено о добровольном прекращении дела в суде Лас-Вегаса. Адвокаты 34-летнего футболиста и потерпевшая воздерживались от комментариев по поводу того, по чьей инициативе — после ходатайства истца или по взаимному соглашению сторон — было прекращено дело.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду с размахом отметил 9-летие сына на отдыхе в Греции.

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