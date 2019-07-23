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В Киеве вспыхнул сильный пожар в жилом доме: первое видео с места ЧП
В Киеве на Кловском спуске 14/24 в одной из квартир возник серьезный пожар. Ранее сообщалось о пожаре в популярном баре-кальянной, расположенном в курортной зоне, в Приморском районе Одессы.
Видео с места чрезвычайного происшествия в Киеве в соцсети выложил ресурс «dtp.kiev.ua». Сообщается, что пожару присвоена повышенная сложность. На месте работают семь единиц спецтехники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов Мавритании (Западная Африка) пожар несколько суток бушевал на борту украинского океанского траулера «Иван Голубец». В результате ЧП погиб моторист, несколько членов экипажа пострадали.
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