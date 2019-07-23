Происшествия

Под Киевом две девушки напали на врачей «скорой»: видео и детали инцидента

В Боярке Киевской области правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы успокоить девушек, которые нападали на них и медиков скорой помощи. Ранее в Иванкове Киевской области родственники пациента напали на врачей «скорой помощи».

Инцидент в Боярке произошел еще 11 июля, но полиция сообщила о нем в Facebook только сейчас.

Двух девушек, 20 и 21 лет, с признаками алкогольного опьянения заметили правоохранители на одной из улиц города и вызвали к ним скорую медицинскую помощь. Девушки отреагировали агрессивно. Они начали нецензурно ругаться и бросаться с кулаками на медработников, а затем и на правоохранителей, отметили в полиции.

Для успокоения агрессивных граждан полицейские применили слезоточивый газ.

На нарушителей порядка составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток .

Материалы дела переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на 29 июля.

Мать одной из девушек настаивает на том, что девушек якобы спровоцировал медработник. Девушкам не понравилось, что их снимали на видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в марте 2019 года в Запорожье пьяный мужчина разбил машину скорой помощи и избил ее водителя. А перед этим в Киеве врача-нейрохирурга облили неизвестной жидкостью.

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