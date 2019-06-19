Под Киевом родственники пациента напали на медиков «скорой»

Происшествия

В Иванкове Киевской области 18 июня родственники пациента напали на врачей «скорой помощи». Об этом говорится в сообщении Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Врачебная бригада Вышгородской СЭМП уехала в Иванковскую ЦРБ для перевозки пациента в Киев. Прибыв на место и осмотрев пациента было установлено, что из-за тяжести состояния, на момент осмотра он не может быть транспортирован силами бригады. Это не устроило родственников пациента, которые пинками пытались заставить бригаду осуществить перевозку, угрожая расправиться с ними, если „что-то пойдет не так“, и заблокировали проезд автомобилю ЭМП», — говорится в сообщении.

Бригаде «скорой помощи» пришлось вызвать сотрудников полиции, которые разблокировали их автомобиль и они вернулись в Вышгород.

Как писали «ФАКТЫ», в марте 2019 года в Запорожье пьяный мужчина разбил машину скорой помощи и избил ее водителя. А перед этим в Киеве врача-нейрохирурга облили неизвестной жидкостью.

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