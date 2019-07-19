«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов

Спорт

На полях Европы, Северной Америки и Азии продолжается Международный кубок чемпионов — престижный турнир с участием ведущих клубов топ-пятерки европейских чемпионатов.

На поле Центрального стадиона в Сингапуре выйдут английский «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Пять лет назад команды встречались между собой в рамках дебютного турнира, и тогда «красные дьяволы» оказались сильнее соперника, успешнее исполнив серию пенальти. А на официальном уровне титулованные команды пересекались в 2009-м в 1/8 финала Лиги чемпионов — дальше прошел «МЮ» благодаря минимальной домашней победе — 1:0 (в Милане команды разыграли нулевую ничью).

Еще три матча пройдут в США. Португальская «Бенфика» встретится с одним из самых титулованных клубов Мексики — «Гвадалахарой» («Ливайс Стэдиум», Санта-Клара), лондонский «Арсенал» сыграет с итальянской «Фиорентиной» («Банк оф Америка Стэдиум», Шарлотт), а мадридский «Реал» померяется силами с мюнхенской «Баварией» («NRG Стэдиум», Хьюстон).

Напомним, что на турнире уже были сыграны два матча. «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» (2:1), а «Арсенал» оказался сильнее «Баварии» (2:1).

Международный кубок чемпионов

20 июля (суббота)

«Манчестер Юнайтед» — «Интер» 14:30 «Матч-ТВ»

«Бенфика» — «Гвадалахара» 23:00 «Матч-ТВ»

21 июля (воскресенье)

«Арсенал» — «Фиорентина» 01:00 «Матч-ТВ»

«Бавария» — «Реал» 03:00 «Матч-ТВ»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладателя Кубка Бельгии исключили из Лиги Европы за договорные матчи.

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