- 07:35 Выяснились детали гибели двух украинских бойцов от пуль снайпера на Донбассе: названы имена героев
- 07:11 «Манчестер Юнайтед» – «Интер»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 06:50 Жизни отдыхающих угрожает опасность: обвалилась дорога к популярной базе на Азове
- 06:25 Смертельное ДТП под Киевом: молодой водитель сбил на скорости трех человек
- 05:50 Отдыхающим на заметку: на популярном курорте назвали «самых плохой пляж»
- 05:16 Лиза Галкина и её «одиннадцать калорий»: дочь Аллы Пугачевой показала, как похудела после тренажера
- 04:47 “Украинский Лувр”: у Зеленского рассказали, что хотят сделать со зданием на Банковой
- 03:30 Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
- 03:14 «Непростые времена»: посол Украины в США Чалый оставил свою должность
- 02:25 В Великобритании назвали самую популярную песню века
- 01:52 Кендалл Дженнер показала абсолютно голое тело
- 01:23 В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что нужно знать об этом
«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
На полях Европы, Северной Америки и Азии продолжается Международный кубок чемпионов — престижный турнир с участием ведущих клубов топ-пятерки европейских чемпионатов.
На поле Центрального стадиона в Сингапуре выйдут английский «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Пять лет назад команды встречались между собой в рамках дебютного турнира, и тогда «красные дьяволы» оказались сильнее соперника, успешнее исполнив серию пенальти. А на официальном уровне титулованные команды пересекались в 2009-м в 1/8 финала Лиги чемпионов — дальше прошел «МЮ» благодаря минимальной домашней победе — 1:0 (в Милане команды разыграли нулевую ничью).
Еще три матча пройдут в США. Португальская «Бенфика» встретится с одним из самых титулованных клубов Мексики — «Гвадалахарой» («Ливайс Стэдиум», Санта-Клара), лондонский «Арсенал» сыграет с итальянской «Фиорентиной» («Банк оф Америка Стэдиум», Шарлотт), а мадридский «Реал» померяется силами с мюнхенской «Баварией» («NRG Стэдиум», Хьюстон).
Напомним, что на турнире уже были сыграны два матча. «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» (2:1), а «Арсенал» оказался сильнее «Баварии» (2:1).
Международный кубок чемпионов
20 июля (суббота)
«Манчестер Юнайтед» — «Интер» 14:30 «Матч-ТВ»
«Бенфика» — «Гвадалахара» 23:00 «Матч-ТВ»
21 июля (воскресенье)
«Арсенал» — «Фиорентина» 01:00 «Матч-ТВ»
«Бавария» — «Реал» 03:00 «Матч-ТВ»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладателя Кубка Бельгии исключили из Лиги Европы за договорные матчи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».