"Вечные депутаты" проиграли ноунеймам: названы самые интересные факты про новую Раду

Политика

Прошедшие в воскресенье, 21 июля, досрочные парламентские выборы оказались самыми результативными по числу того, что в украинском политикуме произошло впервые.

Согласно предварительным результатам, в Раде 9 созыва три четверти депутатов будут «новичками». В парламент состоянию на 23 июля проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 — по мажоритарке.

Впервые в истории независимой Украины большинство в Верховной Раде получает одна партия. По состоянию на 23 июля «Слуга народа» проводит в Раду 253 народных депутата.

Сейчас в Раду избирались 87 женщин, что составляет 20.52% от фактического количества депутатов. По спискам проходит 61 женщина — это 27,11% от всех списочников. Еще 26 женщин проходят по мажоритарным округам — 13% от тех, кто идет в регионах.

Больше всего женщин в Раду проведет «Слуга народа» — 53 человека. Но в процентах лучше выглядят фракции «Голоса» и «Европейской солидарности», которые будут иметь по 47,6% и 37% женщин.

Кандидаты от партии Зеленского по мажоритарке получили 127 мест в парламенте 9 созыва. На многих округах они победили опытных нардепов, которые уже не один год работают в округе.

В новый парламент не попадут Вячеслав Богуслаев, Константин Жеваго, Сергей Кивалов, Александр Грановский, Игорь Кононенко, Ярослов Москаленко, Александр Третьяков, Владимир Литвин, Сергей Пашинский, Сергей Каплин, Олег Ляшко, Евгений Червоненко, Борислав Розенблат и другие.

Партия Зеленского получила на выборах 21 июля те же голоса, которые отдали за Зеленского в первом туре президентских выборов 2019: за него тогда проголосовали 5,7 миллиона человек, а за «Слугу народа» по состоянию на вечер 22 июля — 5,4 миллиона.

Самый молодой депутат в Раде 9 созыва — Святослав Юраш, № 27 списка «Слуга народа». Ему 23 года.

В списке «Слуги народа» больше всего безработных, а также представителей медиа и шоу-бизнеса. В перечне мажоритарщиков «Слуги народа» есть также учительница младших классов из Сум, экс-пресс-секретарь «АТБ» Анна Личман свадебный фотограф из Запорожской области.

Кроме этого, в списке «Слуги народа» можно найти настоящего тамаду Игоря Кривошеева. Он является участником проекта «Лига Смеха» и работал в агентстве по организации свадеб.

Как писали «ФАКТЫ», начинается время, когда в руках у Зеленского будут все механизмы управления страной. Большинство в Раде — это еще и глобальная ответственность. Результаты такого правления мы увидим уже очень скоро. О главных итогах выборов в Раду читайте в материале «ФАКТОВ».

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