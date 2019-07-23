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Пожар в центре Киева: стало известно о жертве происшествия
В киевской квартире на Кловском спуске 14/24, где в понедельник, 23 июля возник серьезный пожар, в одной из комнат нашли тело женщины.
Как сообщили в ГосЧС, это была пожилая женщина, инвалид, мало передвигалась. Но по словам свидетелей, к ней часто приходили бывшие сотрудники, знакомые, они часто употребляли алкогольные напитки. Сама женщина часто курила.
Не исключается версия того, что причиной пожара могло стать курение
Ранее сообщалось о пожаре в популярном баре-кальянной, расположенном в курортной зоне, в Приморском районе Одессы.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!