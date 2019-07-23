Пожар в центре Киева: стало известно о жертве происшествия

Происшествия

В киевской квартире на Кловском спуске 14/24, где в понедельник, 23 июля возник серьезный пожар, в одной из комнат нашли тело женщины.

Как сообщили в ГосЧС, это была пожилая женщина, инвалид, мало передвигалась. Но по словам свидетелей, к ней часто приходили бывшие сотрудники, знакомые, они часто употребляли алкогольные напитки. Сама женщина часто курила.

Не исключается версия того, что причиной пожара могло стать курение

Ранее сообщалось о пожаре в популярном баре-кальянной, расположенном в курортной зоне, в Приморском районе Одессы.

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