Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к финальной битве: актера могут лишить его любимого детища

Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к последней схватке в ходе своего затянувшегося бракоразводного процесса. На этот раз им предстоит делить не детей, а недвижимое имущество — точнее, самое ценное из их достояний. Речь идет о замке Мирваль, расположенном во Франции. Об этом репортеру издания Radar online стало известно от одной из подружек актрисы.

В действительности бывшие супруги, которые объявили о начале развода еще осенью 2016-го, вроде бы, уже уладили этот вопрос. Они заключили джентльменское соглашение, согласно которому, Мирваль, который они приобрели в 2008-м, оставался в их совместной собственности. Однако Джоли, прибывшая недавно во Францию по делам, нашла время посетить принадлежащий ей и Питту замок. И вдруг поняла, как ей хотелось бы иметь его в единоличной собственности. Поэтому актриса решила попытаться отсудить Мирваль у Питта.

Заметим, что такой поворот дела стал бы серьезным ударом для Брэда. Ведь для него это не просто красивое место. Питт развернул на основе виноградников, прилежащих к замку, производство своего фирменного розового вина. И оно оказалось настолько успешным, что начало приносить серьезные доходы. Которыми Питт, по заключенному с Джоли соглашению, с ней делился.

Брэд очень гордится своим детищем и расстаться с ним было бы для него очень тяжело. Но Джоли это, похоже, совершенно не смущает. Напротив, как утверждает приятельница актрисы, досадить своему бывшему супругу ей было бы даже приятно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли поразила фанатов цветущим видом — вероятно, «на зло» бывшему мужу.

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