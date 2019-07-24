Мир

Бедная королева! Елизавета II не вошла в ТОП-10 богатых монархов

Несмотря на то, что британская королева Елизавета II является самым известным монархом в мире, она не вошла в топ-10 самых состоятельных глав государств. Об этом говорится в результатах исследования Business Insider, пишет Express.

Издание изучило состояния богатейших монархов мира и пришло к неутешительным вывода, в рейтинге не нашлось места для Елизаветы.

Оказалось, что британскую королеву «подвинули» менее известные, но зато более финансово обеспеченные «коллеги».

Так, на десятой строчке расположился князь Монако Альберт II. Несмотря на небольшие размеры княжества, королевская семья считается одной из богатейших в Европе. Ее состояние оценивается в один миллиард долларов.

Девятое место занимает правитель Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. На его счету 1,2 миллиарда долларов, которые он получил благодаря запасам нефти и газа.

На восьмой позиции находится марокканский король Мухаммед VI. Он владеет 2,1 миллиарда долларов, на седьмой — Ханс-Адам II, правящий 15-й князь Лихтенштейна с 3,5 миллиарда долларов, а на шестой — Великий герцог Люксембурга Анри с 4 миллиардами долларов.

Такой же суммой, как герцог, владеет и Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов.

Перед ним идет Халиф ибн Зайд аль-Нахайян — президент ОАЭ и эмир Абу-Даби с 15 миллиардами долларов.

На три миллиарда долларов обогнал Халифа король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Это позволило ему занять третье почетное место.

«Серебро» досталось султану Брунея Хассаналу Болкиаху — на его счету находится кругленькая сумма в 20 миллиардов долларов.

Самым же богатым правителем оказался король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Он владеет 30 миллиардами долларов.

Елизавета IIоказалась лишь на 11-м месте в рейтинге самых богатых коронованных особ. Ее состояние оценивается в 500 миллионов долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт назвал единственную причину, по которой Елизавета II может отречься от престола.

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