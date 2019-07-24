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Специалист по уничтожению росагентуры: стали известны подробности о назначенном Зеленским главе департамента СБУ
Новый глава департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Андрущенко является реальным профессионалом с реальными заслугами в уничтожении российской агентуры в Украине. Такое мнение выразил на своей странице в Facebookизвестный журналист Юрий Бутсов.
«Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко. ДЗНГ — это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое», — пишет Бутусов.
По его информации, в 2014-м году Андрущенко стал начальником управления «Т» — управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.
Он принимал активное участие раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015-го года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка (к слову, мэр Харькова Кернес, известный своими сепаратистскими настроениями, отказывается называть школу, где учился Даня, именем погибшего Народного Героя).
Также Андрущенко, по информации Бутусова, курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского, действовавшего под прикрытием руководителя РИА Новости в Украине, и награжденного российской медалью «За возвращение Крыма».
«Андрущенко не пиарился, не лез на камеры, был постоянно в деле. Награды и знаки отличия получил заслуженные», — пишет журналист.
Андрущенко уволился из СБУ в 2018-м, с поста заместителя начальника ДЗНГ — а сейчас вернулся на службу начальником.
«На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине. Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству — а это прежде всего пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской федерацией. Назначение знаковое, и это о многом говорит», — отмечает Бутусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность своего советника. Руслан Демченко занимал должность советника президента при Петре Порошенко c 2014 по 2019 год. До этого он работал в должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле.
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