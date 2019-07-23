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У Зеленского появился новый советник из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы, предварительно подписав указ о его увольнении с этой же должности.
Указы № 547/2019 и № 548/2019 от 23 июля опубликованы на официальном сайте главы государства.
Напомним, Руслан Демченко занимал должность советника президента при Петре Порошенко c 2014 по 2019 год. До этого он работал в должности первого заместителя министра иностранных дел Украины, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле.
Демченко, по совету второго президента Леонида Кучмы, представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский назначил в наблюдательный совет «ПриватБанка» бывшего юриста «Укрэксимбанка» Юлию Мецгер, которая является подругой Елены Кравец из «95 Квартала. Также недавно президент обновил состав СНБО.
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