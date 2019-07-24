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Возможен семейный дуэт: Потап и Настя ответили на обвинения в «свадьбе ради пиара» (видео)
Популярная украинская певица Настя Каменских решила разоблачить появившиеся в последнее время слухи о том, что их семейная жизнь — фейк, созданный ради пиара.
Как известно, некоторые фанаты Насти Каменских начали писать в ее Instagramпосты с предположениями о том, что певица сыграла свадьбу с Потапом ради пиара.
Возможно, на мысли об этом поклонников навел тот факт, что Настя и Потап, скрывавшие свой роман на протяжении многих лет, вдруг начали выставлять напоказ самые личные моменты своей жизни. Это привлекает внимание публики и хорошо сказывается на популярности Каменских. В головах фанатов невольно появились мысли, что ради этого Настя с Потапом и сыграли шумную свадьбу.
Поэтому Каменских опубликовала в Сети видео с бэкстейджа съемок клипа «Константа», которым супруги и объявили о своей свадьбе. Во время перерыва в съемочном процессе влюбленные рассказали о своих чувствах.
«Нас когда-то называли Потап и Настя. И мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья. И мы любим друг друга. Не знаю, будем ли мы петь вместе как дуэт. Но мы точно будем вместе», — заявил Потап.
Настя поддержала мужа и добавила: «Каждый кадр переполняет нежность. Всё настолько по-настоящему, настолько искренне и честно, потому что вдохновлено великим чувством нашей любви!»
Теперь у поклонников пары, вероятно, не должно остаться сомнений в том, что Насти и Потап вместе не ради пиара.
При этом некоторые обратили внимание на то, что певец не исключает возможности воссоединения дуэта с Каменских. Так что, возможно, скоро они вернутся к совместным выступлениям. Только теперь они будут выходить на сцену не как коллеги, про которых ходят слухи о романе, а как законные супруги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известная украинская певица Настя Каменских спровоцировала новый виток слухов о своей беременности. Поводом для этого стал пост исполнительницы в Сети, в котором она выставила новое фото, которое поклонники сочли провокационным — ведь на снимке отчетливо видно, что Настя Каменских в положении.
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