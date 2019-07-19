Потап и Настя Каменских оторвались в Праге на концерте Rammstein (фото)

Шоу-бизнес

Молодожены Потап и Настя Каменских, не догулявшие медовый месяц, устроили себе небольшие европейские каникулы. Звездная пара вместе с друзьями — Позитивом и его женой отправились в Европу на частном самолете.

Потап и Настя опубликовали несколько фото с романтических прогулок по столице Чехии — Праге. Они много гуляли по городу, сидели в уютных ресторанчиках, наслаждались обществом друг друга.

А вечером веселая компания зажигала на концерте знаменитых немецких рокеров Rammstein. Ранее Потап с солистом Тиллем Линдеманном заинтриговали совместным фото в Киеве.

В интервью журналистам телеканала «Украина» певец признался, что с легкостью расстался с холостяцкой жизнью. «Я почувствовал, что стал еще более независимым. Как именно? Стал независимым от взглядов и зависти», — сказал Потап и добавил, что они с Настей собираются устроить еще один медовый месяц.

«Мы с Настей не догуляли медовый месяц, поедем еще в Европу. Наверное, это будет Италия — ведь Настя наполовину итальянка… Поедем немного поесть, попить, искупаться, посмеяться — и вернемся в Украину. Кстати, я уже успел отдохнуть вместе с сыном — мы летали на вертолете в Одессу. Мы вместе с ним часто устраиваем такие „вылазки“, поэтому немного „разбили“ наше лето», — сказал Потап на съемочной площадке шоу «З Днем народження, Україно!».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настю Каменских в очередной раз заподозрили в беременности.

Сейчас отдыхают многие звезды шоу-бизнеса — звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко показала стройную фигуру в купальнике.

Телеведущая Лилия Ребрик впервые взлетела на парашюте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter