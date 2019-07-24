Мир

Охотились даже на «воров в законе»: в РФ отправили за решетку банду «Емели»

В Российской Федерации состоялся суд над членами печально известной «Рославльской ОПГ» из одноименного города на Смоленщине. Бандиты под руководством своего лидера, авторитета Николая Емельянова по кличке Емеля, обложили данью практически весь мелкий и средний бизнес, пропихнули своих людей в региональные органы власти, купили покровительство нескольких высокопоставленных силовиков, пишет «Комсомольская правда».

Криминальная элита считала банду «Емели» отморозками, но ничего поделать с ними не могла; более того, киллеры группировки по распоряжению шефа методично истребляли «воров в законе» и их ставленников. Единственному выжившему местному законнику в свое время пришлось отвечать перед сходняком, доказывая, что он не продался Емельянову.

Простые граждане же были затерроризированы настолько, что ОПГ долгое время оставалась безнаказанной: никто не решался свидетельствовать против обидчиков. Доходило до того, вспоминают очевидцы, что пьяные братки запросто могли отжать у случайного человека машину прямо на улице или зайти в кафе и начать палить в воздух из автомата.

Вычислили «емельяновцев» благодаря следователям, которые заметили сходство между несколькими формально не связанными преступлениями. В итоге основных членов бригады в количестве семи человек удалось задержать, собрать в одном месте и отправить под суд. Однако первый вердикт присяжных был шокирующим: рославльскую братву оправдали, и те благополучно вернулись домой, тут же потребовав с крышуемых компаний дань, набежавшую за время их отсутствия.

Вскоре, однако, выяснилось, что банду судили с кучей процессуальных нарушений, дело вернули на новое рассмотрение — и на сей раз присяжные согласились с тем, что беспредельщиков нужно сажать. Двадцать третьего июля они вынесли вердикт: виновны в бандитизме, убийствах, хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органах, снисхождения не заслуживают.

Сам Емеля пока остается на свободе и скрывается от стражей порядка, однако в Следственном комитете уверяют, что его поимка, как и расследование других преступлений Рославльской ОПГ, — лишь вопрос времени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Шишканов (известен в криминальных кругах как Шишкан), арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter