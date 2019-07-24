Мир

И никакого спорта! 45-летняя австралийка рассказала, как ей удалось похудеть на пять размеров (фото)

Жительница Австралии, 45-летняя Айрин Роман всегда была сладкоежкой и любительницей фастфуда. Всего 18 месяцев назад она весила около 130 килограмм и носила 18-й британский размер одежды. Но в какой-то момент женщина взяла себя в руки и похудела на целых пять размеров, пишет Mirror.

После диеты Айрин впервые за долгое время смогла позволить себе платья и юбки. И сегодня с радостью делится своей историей.

По профессии Айрин — воспитательница и нянечка. В течение долгих лет она ежедневно питалась жирными блюдами, шоколадом, пирожными, чипсами, пила много сладкой газировки. Подростком она тоже была весьма упитанным.

Худеть женщина начала год назад. Первое, что она взяла себе за правило, — всегда завтракать.

«Когда я начинала работать по уходу за детьми, я всегда пропускала завтрак и не начинала есть до обеда. В течение дня я постоянно перекусывала чем-то вредным», — вспоминает Айрин.

По ее словам, раньше она не могла спокойно проехать мимо «Макдоналдса». Почти каждый день она съедала биг-мак с картошкой фри, а вечером разогревала пиццу. Все потому, что с утра ей не приходило в голову «заправить» организм питательным и полезным завтраком.

Австралийку вдохновила известная программа детокса и сжигания жира, которая фокусируется на чистых продуктах и ​​здоровом питании. Следуя рекомендациям, женщина постепенно сменила картошку фри, пирожные и шоколад на нежирные белки, свежие фрукты и овощи.

Еще одно правило — пить больше воды. Ежедневно Айрин старается выпивать не менее 1,5 — 2 литров, чтобы ускорить обмен веществ. И самое главное — в процессе похудения ей удалось обойтись без каких-либо упражнений. Разумеется, спорт рекомендован всем, но некоторым абсолютно невозможно заставить себя им заниматься. Айрин — одна из таких людей.

Теперь дама носит 8-й размер одежды. Собирает комплименты и делится своим рационом.

Вот как выглядела ее «антидиета» до процесса похудения:

Завтрака не было.

Обед: гамбургеры или биг-мак с картошкой фри.

Ужин: пицца или жирная паста.

Закуски: шоколад, картофельные чипсы, картофель фри, пирожные, сыр и кока-кола.

И вот как вылядит ее рацион сейчас.

Завтрак: чашка кофе и любые фрукты.

Обед: курица, салат или тунец.

Полдник: яблоко и чашка зеленого чая.

Ужин: сочетание мяса и овощей. Как вариант — овощное рагу с говядиной.

В качестве закуски можно использовать фрукты, ломтики овощей, кусочки тунца. Обильно пить воду, можно с небольшим количество лимонного сока.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Британии создана диета, которая помогает сбросить пять килограммов в неделю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter