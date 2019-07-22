Укрепление мышц, а не сжигание жира: ученые рассказали об эффективном способе похудения

Мир

Людям, страдающим от проблем с лишним весом, стоит сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном на сайте Medicalxpress.

Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.

Исследователи отмечают, что более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину. К тому же мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии. Помимо этого, среди важных преимуществ мускулов специалисты отмечают их способность вытягивать глюкозу из крови.

Ученые подчеркивают, что недостаточное развитие мышц обусловлено теми же факторами, которые увеличивают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, укрепление мышечной массы поможет не только снизить вес, но и позаботиться о здоровье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские врачи разработали медицинский препарат в форме эллипса. Он представляет собой капсулу, которая глотается и запивается водой. С ее помощью у человека возникает чувство наполненности желудка, и он перестаёт хотеть есть. Состав препарата обещают раскрыть позже, после проведения обстоятельных исследований. Но пока что первые результаты показали его эффективность. Важной особенностью работы нового средства — в том, что оно работает только в комплексе с урезанным рационом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter