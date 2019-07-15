Здоровье и медицина

В Британии создана диета, которая помогает сбросить пять килограммов в неделю

Британские врачи разработали медицинский препарат в форме эллипса. Он представляет собой капсулу, которая глотается и запивается водой. С ее помощью у человека возникает чувство наполненности желудка, и он перестаёт хотеть есть. Об этом пишет VladTimeсо ссылкой на Diet Doctor.

Состав препарата обещают раскрыть позже, после проведения обстоятельных исследований. Но пока что первые результаты показали его эффективность. Важной особенностью работы нового средства — в том, что оно работает только в комплексе с урезанным рационом.

Принимая упомянутый препарат и соблюдая диету, можно сбросить пять килограммов в неделю (15 лишних килограммов за три месяца) и улучшить здоровье, обещают медики.

Программа начинается с приёма капсулы, после чего нужно выпить стакан воды.

Во время диеты на завтрак следует есть чернику, или другие ягоды, запивая молоком.

На ланчдопускается печенье без сахара и кофе. Пообедать следует супом, запить чаем или соком. В течение дня разрешается несколько стаканов воды.

Ужин состоит из овощей, небольшого количества мяса, рыбы, салата, фруктов и йогурта. Перед сном допускается чашка горячего шоколада. Придерживаясь нехитрой диеты человек может привести фигуру в норму и поправить здоровье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский диетолог Кери Ганс считает, что жевательная резинка является эффективным средством для похудения. Специалист в деле похудения посоветовал людям, которые хотят похудеть, использовать жвачку как альтернативу десертам. По словам диетолога, многие испытывают потребность съесть что-то сладкое после основного приема пищи. Для мозга это сигнал о том, что трапеза завершена — так человек лучше чувствует свое насыщение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter