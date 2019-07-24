Еле ворочали языком: Пугачева и Вайкуле опозорились в Юрмале (видео)

Шоу-бизнес

В Сеть попало «веселое» видео, на котором старые подруги Алла Пугачева и Лайма Вайкуле задорно проводят врем, правда, слова даются им с трудом.

Ролик в своем Instagram-аккаунте опубликовал Максим Галкин.

Как известно, Алла Борисовна в этом году почтила своим присутствием международный фестиваль «Рандеву» в Юрмале, организатором которого уже на протяжении многих лет выступает ее давняя подруга Лайма Вайкуле. На этот раз праздник музыки на берегу Балтики также посетили Александр Ревва, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и другие звезды.

Но горячим получилось именно закрытие фестиваля. Лайма пригласила Аллу на свое рандеву. И, судя по всему, оно удалось.

На видео подруги выглядят уставшими, счастливыми и… нетрезвыми.

«Выпили-то чуть-чуть, — говорит Алла. — А вот съели много». «Ничего подобного! — парирует Лайма. — Мы выпивали, но не закусывали!»

В конце видео Пугачева передала привет в Израиль, как заметила Вайкуле — ухажеру, но после удивленного вскрика Галкина попыталась исправить ситуацию и отметила, что Примадонна все же передала привет своему поклоннику.

Видимо, Максим не оценил душевное упоминание некого фаната, поэтому решил унизить певиц, выложив на публичное обозрение очень личное видео, где артистки находятся под действием спиртного и вульгарно шутят.

Интересно, что подписчики личного микроблога Максима Галкина восприняли отснятый материал на «ура». Никому из них и в голову не пришло ругать артисток за разговоры «под шофе» или порицать их юмор на грани фола. Более того: многие из них оставляли комментарии в духе подобного: «Звезды тоже люди и имеют право расслабиться». Хотя были и те, кого расстроило странное поведение звезд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева в мини-шортах сразила наповал публику в Юрмале на заключительном концерте фестиваля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter