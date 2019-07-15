«Будущая Примадонна»: дочь Пугачевой очаровала поклонников зажигательным танцем (видео)

Шоу-бизнес

Фанаты Аллы Пугачевой регулярно следят за жизнью Примадонны и ее наследников, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что размещенный вчера ролик с маленькой дочерью артистки вызвал у них самый живой отклик.

В частности, в фанатском аккаунте Лизы появилась запись, сделанная во время недавнего мероприятия. На ней дочь Примадонны в черном платье активно двигается под зажигательную песню. «Танец Лизы», — коротко подписал видео автор страницы.

Пользователи пришли в восторг от ролика. Они уверены, что девочка унаследовала лучшие способности от родителей.

«Этому не научить, с этим рождаются», «Гены пальцем не заткнешь, а ещё воспитание немаловажно», «Вся в мамочку… очень талантливая», «Лиза самая лучшая куколка», «Однозначно будет артистка!», «Лизочка звёздочка прирожденная!», «Будущая Примаданна!», «Самая обаятельная девочка на свете», «Умничка Лизочка, хорошо танцуешь!!! А Гарри какой счастливый», — роняли слезы умиления фолловеры.

Примерно такой же реакции удостоился и появившийся ранее в Сети появился ролик, где Примадонна с маленькой дочерью танцуют под песню Mambo Italiano.

Напомним, что Елизавета Галкина завоевала медаль по плаванию, это была ее первая заметная победа. Тогда на странице девочки в социальных сетях появилась фотография, на которой она запечатлена с наградой в руках. Пользователи пожелали ей успехов на грядущем турнире.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева испугала некоторых фанатов странным фото дочери, которое она подписала «Лизок и ее глазок». Они сочли ракурс фото и подпись к нему признаком того, что к Примадонне подкрался маразм. К счастью, это предположение не оправдалось — Примадонна жива и здорова, и весело проводит время.

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