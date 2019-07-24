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В Индонезии страшный питон проглотил женщину, но она осталась жива (видео)
В Индонезии питон целиком проглотил местную жительницу по имени Ва Тиба, которая отправилась на кукурузное поле. Об этом пишет USA Today.
Сообщается, что жительница индонезийского острова Муна отправилась за урожаем в поле. Она должна была вернуться домой через несколько часов, но родственники ее так и не дождались.
Одна из сестер Ва Тиба отправилась на поиска. Рядом с полем она обнаружила вещи пропавшей и фонарик. Вскоре местные жители отправились на поиски женщины. Они случайно обнаружили питона, внутри которой была гигантская добыча.
Мужчины убили змею и достали из ее желудка пропавшую Ва Тиба. Каково было удивление людей, когда проглоченная питоном женщина оказалась жива и невредима.
Пострадавшая отказалась от госпитализации и отправилась домой к родным.
Женщина рассказала, что на поле ее атаковал питон. Он обвил ее тело и женщина потеряла сознание. Очнулась она только в момент, когда жители острова достали ее из брюха змеи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», австралийка Хелен Ричардс пострадала от нападения ромбического питона, когда пыталась воспользоваться туалетом. Инцидент с Ричардс произошел в доме ее золовки в городе Брисбен, штат Квинсленд. По словам женщины, она почувствовала на своей коже острые клыки и решила, что ее укусила зеленая лягушка, однако сразу поняла, что у этого животного нет зубов.
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