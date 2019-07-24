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Водитель маршрутки курил прямо в салоне: киевлян возмутило видео
В Киеве водитель маршрутки № 476 курил прямо в салоне во время рейса. Ранее в сети показали очередного водителя столичного общественного транспорта, не отрывающего глаз от мобильного телефона во время движения.
Видео с курящим маршрутчиком опубликовал в Facebook ресурс «Киев Оперативный».
«Интересно, а эта табакотерапия входит в стоимость проезда маршрутки? Киев, 476 маршрутка», — подпись под роликом.
Подписчики оставили под видео возмущенные комментарии, но были и такие, кто «понимает» таксиста.
«Во-первых, если он не будет курить, то из-за проблем с весом не поместиться за руль, а во-вторых, у него иконки есть,
«Я не курю, но скажу слово в защиту водителя. Кому не нравится внешний, вид водителя, и то, что он делает на своем рабочем месте, не садитесь на переднее сидение. А что касается дыма, то в салоне маршрутки его не слышно. Автору просто скучно ехать, вот оно и страдает».
" Не нравится, ходите пешком. Или на такси. Мне вообще по боку, что он делает. Главное, чтобы доехать, куда нужно. Зажрались вы, товарищи! Вам бы один рейс, и тот раз в день. Чтобы вы поняли, как это…"
«Самое крутое, что можно сделать в этой ситуации, это достать сигарету и закурить в салоне рядом с ним».
«Это уже перебор, скоро с кальяном будут людей возить».
«Конечно, имейте совесть, человеку с таким весом сложно встать и выйти».
«Он же в хлам. На глаза посмотрите».
«Странно, что они там ещё не бухают. Учитывая состояние тех маршруток, пассажиров, я хз как они там так долго выживают».
Ранее «ФАКТЫ» писали о хамстве маршрутчиков, которые отказываются возить льготные категории пассажиров, а также о плачевном состоянии большинства маршрутных такси.
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