Общество и люди

Водитель троллейбуса играл на мобильном прямо во время движения: киевлян возмутило видео

В сети показали очередного водителя столичного общественного транспорта, не отрывающего глаз от мобильного телефона во время движения. Ранее в сеть выложили видео, как водитель маршрутки играл на мобильном телефоне, едва касаясь руками руля.

Видео, записанное киевском троллейбусе номер 50 (маршрут ст. м. Лыбедская — ул. Милославская), на своей страничке в соцсетях выложил «Киев Оперативный». «Безопасность пассажиров в общественном транспорте — превыше всего. Конечно, после лайков в Instagram. Киев, троллейбус номер 50», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве около станции метро «Лесная» загорелась маршрутка с людьми. Автобус № 332 курсировал по маршруту Киев — Бровары и в утренний час пик был заполнен пассажирами.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter