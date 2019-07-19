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Общество и люди

Водитель троллейбуса играл на мобильном прямо во время движения: киевлян возмутило видео

9:07 19 июля 2019 222
Водитель троллейбуса с мобилкой
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали очередного водителя столичного общественного транспорта, не отрывающего глаз от мобильного телефона во время движения. Ранее в сеть выложили видео, как водитель маршрутки играл на мобильном телефоне, едва касаясь руками руля.

Видео, записанное киевском троллейбусе номер 50 (маршрут ст. м. Лыбедская — ул. Милославская), на своей страничке в соцсетях выложил «Киев Оперативный». «Безопасность пассажиров в общественном транспорте — превыше всего. Конечно, после лайков в Instagram. Киев, троллейбус номер 50», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве около станции метро «Лесная» загорелась маршрутка с людьми. Автобус № 332 курсировал по маршруту Киев — Бровары и в утренний час пик был заполнен пассажирами.


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