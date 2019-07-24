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В России снова задержали Навального, сегодня у его жены день рождения
В России в очередной раз силовики задержали известного оппозиционера Алексея Навального. Политик сообщил об этом в Instagram.
Навальный рассказал, что его задержал отряд московского ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку.
Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. По какой причине задержан Навальный, пока неизвестно.
К тому же, политик сказал, что сегодня день рождения его супруги Юлии.
Отметим, оппозиционер планировал провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.
Напомним, перед этим Навального задерживали в День России, 12 июня, на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Как сообщали «ФАКТЫ», недавно Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального привел новые доказательства того, что пропагандист Путина Владимир Соловьев является резидентом Италии и платит налоги не в бюджет России, а в итальянский.
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