Мир

В России снова задержали Навального, сегодня у его жены день рождения

В России в очередной раз силовики задержали известного оппозиционера Алексея Навального. Политик сообщил об этом в Instagram.

Навальный рассказал, что его задержал отряд московского ОМОНа, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку.

Сейчас он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы. По какой причине задержан Навальный, пока неизвестно.

К тому же, политик сказал, что сегодня день рождения его супруги Юлии.

Отметим, оппозиционер планировал провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Напомним, перед этим Навального задерживали в День России, 12 июня, на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Как сообщали «ФАКТЫ», недавно Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального привел новые доказательства того, что пропагандист Путина Владимир Соловьев является резидентом Италии и платит налоги не в бюджет России, а в итальянский.

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