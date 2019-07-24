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Информация об уголовном производстве ГБР — раздута и манипулятивна, — Кличко

10:42 24 июля 2019 25
Виталий Кличко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований и о сути дела — манипулятивной и умышленно раздутой.

«Сначала „вбросили“ от юристки — партнера Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию. И Андрей Портнов — юрист, бывший заместитель главы Администрации президента беглого Януковича, а ныне новоявленный „обличитель“, — не может не знать, что это „дело“ лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта. Хочу подчеркнуть, что я, как мэр столицы, действую исключительно в правовом поле, — подчеркнул Кличко. — А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Интересно, так же широко распространите их ответ?» — отметил Виталий Кличко.

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