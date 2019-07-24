Мир

Всерьез воспринимает только силу и большие деньги: в РФ рассказали, почему Путину плевать на россиян

Президент России Владимир Путин не боится ни российской оппозиции, ни своих нищих сограждан, всерьез воспринимая только силу и большие деньги. Ранее сообщалось, что Путин окружил себя людьми, у которых нет своего мнения.

Такое мнение высказал социолог и крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман. По его словам, хозяин Кремля всерьез опасается только тех, у кого есть существенные финансовые и силовые ресурсы. А такие люди есть, прежде всего, на Западе и в Китае. И в ближайшем окружении Путина.

«Эти реальные или выдуманные им самим угрозы Путин пытается нейтрализовать разными способами. Запад — с помощью гибридного проникновения в его экономику и политику. Китай — всячески задабривая, фактически отдавая ему откуп целые регионы. Свое окружение и олигархов — превращая в бессильных, полностью зависимых от него политических подранков», — пишет Игорь Эйдман на своей страничке в социальных сетях.

Что же касается российской оппозиции, то, по мнению социолога, ее Путин всерьез пока что не воспринимает. «Но только пока она бедна и бессильна, отрезана им же самим от власти и финансовых ресурсов», — добавил Игорь Эйдман.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Эйдман заявлял, что российские олигархи, которых подмял под себя Путин, боятся, что в случае его исчезновения они будут «съедены» конкурентами.

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