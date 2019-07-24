Пьяный водитель устроил страшное тройное ДТП в Ровенской области (фото)

Происшествия

В районе села Лесополь (Ровенская область) пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП — на автодороге Городище — Ровно — Староконстантинов столкнулись три автомобиля. Ранее в ДТП на трассе под Харьковом погибли мужчина и маленький ребенок.

Как сообщают в ГУНП в Ровенской области, 55-летний житель Костропольского района, в крови которого позже обнаружили 2,6 промиле, находясь за рулем Volkswagen Golf столкнулся с попутным Volkswagen Vento. От удара водитель этого транспортного средства выехал на встречную полосу, где в свою очередь столкнулся с Citroën Jumper.

Водителей Volkswagen Vento и Citroën — жителей Кострополя 21 и 29 лет — госпитализировали. Медики констатировали у пострадавших закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и травмы ног.

По внешним признакам, пострадавшие водители были трезвы, у них отобраны образцы крови для исследований на содержание алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Владимирском спуске в Киеве произошло тройное ДТП: автомобиль Lexus внезапно выскочил на встречную полосу и задел ехавший навстречу Ssang Yong, а после — столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью».

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