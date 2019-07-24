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Украина

Ветераны АТО проиграли комикам и тамадам: журналист указал на интересную тенденцию с выборами

12:48 24 июля 2019 207
Ресторатор Николай Тищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Результат выборов в Верховную Раду показал, что многие украинцы отдали предпочтение медийным персонам, а не волонтерам или участникам боевых действий.

Об этом пишет обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов, отмечающий, что подобная тенденция наблюдалась по всей стране. «Ресторатор Николай Тищенко (на заглавном фото) обошел многолетнего народного депутата Александра Третьякова, а создатель и владелец студии „Мамахохотала“ Роман Грищук — Дмитрия Андриевского (народного депутата Украины 8 созыва. — Ред.)», — пишет журналист и добавляет, что в родном городе президента Владимира Зеленского — Кривом Роге — победил «кварталец Юзик» — Юрий Корявченков.

«Медиазвезды любой направленности. В то же время в парламент не проходят волонтеры, ветераны АТО. Реалии современной Украины», — резюмирует журналист.

Полный текст статьи «Хайпанули всей страной: главные итоги выборов в Раду» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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