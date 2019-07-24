Прямая линия

Как избавиться от угрей: что можно и чего нельзя есть

Кожа — самый большой наш орган, и наиболее уязвимый, особенно у детей. Ей вредят палящее солнце, морозный воздух, неправильный уход, плохое питание. Дети более беззащитны перед бактериями, вирусами и грибками, которые любят проникать через микроскопические травмы. Как избавиться от бородавки? Какая пища усиливает появление угрей? Чем облегчить состояние кожи, если ребенок обгорел на солнце? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района г. Киева Алексей Шматков. <

«Бородавки появляются из-за заражения вирусом папилломы»

*— Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Звонит Лилия из Умани Черкасской области. У пятилетнего сына на пятке появилась бородавка. Бабушка посоветовала завязать над ней три узелка красной ниточкой и закопать там, где с крыши стекает вода. Недели через три бородавка исчезла. Что вы думаете о народных методах лечения?

— В селах до сих пор от бородавок избавляются, используя сок чистотела или примочки с уксусной кислотой, но лучше все-таки обратиться к врачу. Если они находятся на пятке или стопе, то мешают ребенку ходить, бегать. Для удаления бородавок сегодня применяют жидкий азот (криодеструкция) или лазер. Есть метод радиоволновой терапии, электрокоагуляция, препараты с кислотами.

Бородавки появляются, когда ребенок встречается с вирусом папилломы человека. Существует около 200 типов этого вируса, но бородавки чаще всего вызывают первый — четвертый типы. Заражение обычно происходит на фоне снижения иммунитета, а если иммунная система мобилизуется и подавит вирус, бородавка исчезнет. Так произошло в вашем случае.

*— Меня зовут Оксана, звоню из Львовской области. У сына, которому 13 лет, на тыльной стороне ладони правой руки появились три бородавки. Это могло произойти, когда он поздоровался за руку с приятелем, у которого есть такие новообразования?

— Если на коже появилась какая-то травма, даже незаметная глазу, то с большой вероятностью вирус бородавки мог проникнуть через нее. Однако это не значит, что нужно бояться здороваться за руку. Ведь с таким же успехом можно заразиться, подержавшись за поручень в маршрутке или взяв в супермаркете тележку.

Часто заражение происходит там, где есть стоячая вода, например, в луже возле бортика бассейна, в душевой кабине, а также на пляже. Вероятность заразиться больше у того, кто посещает спортивную секцию, танцы. Ребенок становится босыми ногами на пол, и вирусы, бактерии, грибки попадают в организм. Важно следить, чтобы дети переодевались, подстелив что-то под ноги.

— От чего зависит количество бородавок?

— От состояния иммунной системы. Если ребенок ослаблен (переболел ОРВИ или другим заболеванием, перенервничал, переутомился), то иммунитет пасует перед вирусом папилломы.

*— Беспокоит Людмила из Нежина Черниговской области. 11-летняя дочка содрала бородавку на большом пальце руки. Что делать?

— Продезинфицировать поврежденное место антисептиком, чтобы предупредить инфицирование, и обратиться к врачу. Поврежденную папиллому лучше удалить сразу.

*— Мария Николаевна из Николаева. У четырехлетнего внука на лице появилось несколько прыщиков с вмятиной по центру. Врач сказал, что это контагиозный моллюск, требующий удаления. А я думаю: может, прыщики исчезнут сами по себе?

— Прыщики (папулы) со временем могут исчезнуть. Но я тоже советую их удалить, ведь убрать три элемента легче, чем 10 или 20. За рубежом, согласно протоколам, папулы не удаляют, а лишь наблюдают за ребенком в течение одного-двух лет. Лечение назначается, когда высыпания быстро распространяются. У нас считается, что если ребенок с контагиозным моллюском заразит других детей в садике или школе, то будут проблемы и у врача, который пустил ребенка в коллектив, и у родителей.

Как уменьшить вероятность появления бородавок Не ходить босиком, особенно там, где много людей: в спортивных учреждениях, на пляже.

При появлении царапин, порезов нужно как можно скорее продезинфицировать ранку.

Если ступни в закрытой обуви вспотели, следует переобуться в сухую пару, а влажную — просушить.

В теплое время года стараться избегать обуви, которая может провоцировать повышенную потливость стоп: кроссовок, кед.

Нельзя грызть ногти, обрывать кутикулы: в поврежденной ткани вирус распространяется быстрее.

«Жареная картошка усиливает работу сальных желез»

— Прямая линия? Звонит Наталия из Киева. У сына, которому сейчас 14 лет, на руках выше локтя появилась мелкая красноватая сыпь. Она не чешется, не воспаляется. Врач поставил диагноз фолликулярный кератоз. Соседка советует проверить печень.

— Сразу скажу, что это заболевание кожи есть у 10—15 процентов населения. Несмотря на диагноз, фактически это особенность строения кожи: она усыпана маленькими прыщиками красноватого или телесного цвета, шероховатыми на ощупь — папулами. Чаще высыпания расположены на плечах, щеках, бедрах, а у более старших людей обычно только на плечах.

Чтобы их было меньше, нужно принимать витамины А и Е, ориентируясь на возраст, а кожу смазывать увлажняющим кремом. Хотя сыпь совсем не исчезнет, состояние кожи улучшится.

Печень в этом случае проверять не обязательно. Но есть целый ряд заболеваний кожи, обострения которых могут быть связаны с проблемами желудочно-кишечного тракта. Тогда желательна консультация гастроэнтеролога с проведением УЗИ.

*— Звонит Тамила из города Могилева-Подольского. У сына (ему 13 лет) на лице начали появляться угри. Он их нещадно давит, после чего остаются следы. Как помочь ребенку?

— Если подросток самостоятельно выдавит гнойничок на лице, инфекция может распространиться дальше, иногда спровоцировать образование абсцесса, фурункула. Тогда понадобится помощь челюстно-лицевого хирурга. Также при самостоятельном выдавливании большая вероятность появления рубцов.

С угрями нужно обращаться к специалисту, который сделает чистку лица профессионально, а еще лучше — к детскому дерматологу. Врач оценит тип кожи, назначит необходимое лечение, порекомендует диету, уход за кожей. Угревая сыпь обычно появляется с началом гормональной перестройки и встречается у 85—90 подростков из ста.

— У сына жирная кожа.

— Как и у подавляющего большинства пациентов с угрями. Сальная железа выделяет много секрета, который (совместно с клетками рогового слоя эпителия) ее закупоривает — образуются пробки: комедоны. На этом фоне присоединяется инфекция.

— Заметила, что больше угрей появляется после того, как сын съест жареную картошку с кетчупом.

— Употребление кетчупа, майонеза, острой еды со множеством специй и пряностей усиливает угревую болезнь. На состоянии кожи сказывается все, чем питается подросток, поэтому важно придерживаться диеты. Если ее нарушать, лечение будет менее эффективным.

Нужно ограничить употребление сладостей, молочных продуктов, исключить жирную, жареную, острую пищу. Соки в пакетах, йогурты с наполнителями, чипсы — под запретом. Как и домашняя консервация с уксусом, все специи и пряности.

*— Это Ярослава из Мукачево, 16 лет. У меня на лице много прыщиков с белыми головками. Не помогают ни антибактериальное мыло, ни спиртовая настойка календулы. От угрей как-то можно избавиться?

— Конечно, но назначения должен сделать врач. Лечение зависит от степени болезни. При легком течении достаточно местного лечения — мазей, болтушек, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными свойствами и уменьшают продукцию секрета сальных желез. Если степень средняя или тяжелая, подключаем антибиотики. Они убирают инфекцию, снимают воспаление, нормализуют работу сальных желез.

В более тяжелых случаях требуются лекарства, которые называются системные ретиноиды — производные витамина А. Но и антибиотики, и системные ретиноиды назначаются только врачом: у этих препаратов много противопоказаний и побочных эффектов. Во время лечения желательно сделать печеночные пробы, УЗИ органов брюшной полости.

Питание, уменьшающее угревую сыпь Следует исключить жирные, жареные, острые блюда, соусы и приправы со специями.

Под запретом алкоголь, сладкая газировка, кофе, какао.

Важно максимально ограничить употребление кондитерских изделий, в том числе шоколада, сладкой выпечки.

Исключаются молоко и молочные продукты, даже нежирные, домашняя консервация.

«Грудничкам до шести месяцев на открытом солнце находиться опасно»

*— Анна Анатольевна, киевлянка. Невестка собирается с девятимесячной внучкой на море. Разве для малышки не опасен отдых на юге?

— Первые два-три года жизни ребенку желательно отдыхать в привычном климате. Старшим детям морская вода, воздух полезны, но родители должны ограничивать время пребывания на солнце. Солнечные ожоги, полученные в детстве, могут «аукнуться» через 20—30 лет. В коже ребенка гораздо меньше, чем у взрослого, защитного пигмента меланина, поэтому дети более уязвимы для ультрафиолета. У них легче возникают ожоги, из-за перегрева может случиться тепловой удар, ведь терморегуляция менее эффективна.

— Невестка убеждает, что они с внучкой будут загорать в тени…

— Тень на сто процентов не защищает от солнечных лучей, поэтому можно обгореть и под навесом. С 10—11 до 16—17 часов с пляжа нужно уходить в помещение, даже если небо затянуто облаками, не говоря уже о солнечной погоде. Перед выходом на пляж кожу ребенка следует смазать солнцезащитным кремом. Кстати, в жарких странах легче получить ожоги, и переносятся они тяжелее.

* — Вас беспокоит Ольга из города Хмельницкого. В прошлом году двухлетний сын на пляже получил солнечный ожог: кожа покраснела так, что он сильно плакал и не давал надеть на себя маечку. Как помочь в этом случае?

— Ребенка, получившего солнечный ожог, нужно отвести в помещение, ведь в тени тоже есть отраженное солнечное излучение, а сквозь стекло опасный для кожи спектр ультрафиолетового излучения практически не проникает. По возможности следует поставить малыша под прохладный (но не холодный!) душ. Если сильно болят плечи, то положить на них влажное полотенце, чтобы струя воды не раздражала кожу. Такое же влажное полотенце желательно приложить к обгоревшим местам. Поможет коже крем с алоэ либо пантенолом.

Неправильно смазывать кожу жирным кремом. Пленка затруднит отдачу тепла, а значит, кожа останется горячей, ребенка будет беспокоить жжение. Из-за того, что забьются потовые железы, нарушится потоотделение, и охлаждение замедлится.

— Бабушка советовала смазать подсолнечным маслом.

— Это ошибка! В лучшем случае ожог будет медленнее уходить, в худшем — возможно инфицирование кожи. Нельзя смазывать кожу и кефиром, сметаной.

*— Таисия из Киева. Прочитала в анонсе, что солнцезащитный крем нужно обновлять каждый час. Зачем так часто?

— Крем надо наносить за 10—15 минут перед выходом на улицу, поскольку по дороге до пляжа кожа уже подвергается воздействию солнца, а затем обновлять защиту раз в один-два часа. Крем смывается потом, стирается одеждой.

Следует наносить его на кожу и после купания. Ведь даже водостойкое средство в воде смывается. К тому же капельки воды, как линзы, фокусируют солнечные лучи — и ожог возникает быстрее.

— Я маленькому сыну надевала футболку, когда он купался в море…

— Это правильно, ведь солнечные лучи в таком случае меньше проникают к телу. Но мокрая футболка слабее, чем сухая, задерживает ультрафиолет. Если малыш обгорел или вы опасаетесь, что кожа может пострадать, лучше переодеть его на пляже в сухую одежду.

И совет напоследок: не гонитесь за загаром. У нас загорелый человек сигнализирует всем, что он может позволить себе недешевый отдых на юге. Но раньше аристократы старались защитить кожу от солнечных лучей, чтобы сохранить изысканную бледность кожи. Китайцы, особенно девушки, сейчас ходят на пляж с зонтиком и в закрытой одежде. Они стараются загорать как можно меньше: если загорелый, значит, выращиваешь в поле рис.

Как помочь ребенку при солнечном ожоге Отвести в помещение.

Поставить под прохладный душ.

На обожженный участок кожи положить влажные полотенца или полотняные салфетки.

Смазать кожу кремом, содержащим алоэ или пантенол.

Ранее о том, как избавиться от угрей, на прямой линии «ФАКТОВ» рассказала дерматолог Ирина Медведева.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, как надо наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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