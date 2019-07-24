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Украина

Лучший в мире: украинский летчик показал класс на авиашоу Riat-2019 в Британии (видео)

13:16 24 июля 2019 174
Истребитель ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео эффектного полета украинского летчика на авиационном шоу Riat-2019 в Великобритании, в котором принимали участие военнослужащие из 831-й бригады тактической авиации. Ранее в сеть попали кадры зрелищного полета украинского самолета на выставке в Индии.

«Мастерское выполнение фигур высшего пилотажа летчиком Юрием Булавкой на боевом истребителе судьи признали лучшим в мире. Гордимся», — написал на своей страничке в социальных сетях пятый президент Украины Петр Порошенко, выложив соответствующее видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Африке украинские вертолетчики из национального контингента миссии ООН совершили посадку на действующий вулкан Ньямурагира в Конго.

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