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Лучший в мире: украинский летчик показал класс на авиашоу Riat-2019 в Британии (видео)
В сеть выложили видео эффектного полета украинского летчика на авиационном шоу Riat-2019 в Великобритании, в котором принимали участие военнослужащие из 831-й бригады тактической авиации. Ранее в сеть попали кадры зрелищного полета украинского самолета на выставке в Индии.
«Мастерское выполнение фигур высшего пилотажа летчиком Юрием Булавкой на боевом истребителе судьи признали лучшим в мире. Гордимся», — написал на своей страничке в социальных сетях пятый президент Украины Петр Порошенко, выложив соответствующее видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Африке украинские вертолетчики из национального контингента миссии ООН совершили посадку на действующий вулкан Ньямурагира в Конго.
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