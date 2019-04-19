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Украинские военные посадили вертолет прямо на действующий вулкан в Африке: невероятные фото
В Африке украинские вертолетчики из национального контингента миссии ООН совершили посадку на действующий вулкан Ньямурагира в Конго. Ранее сообщалось, что во время первого тура голосования на президентских выборах для украинских миротворцев организовали 93 избирательных участка.
Как сообщают в Министерстве обороны Украины, наши военные доставили к одному из самых активных вулканов Африки (с 2000 года он «просыпался» шесть раз) группу вулканологов. Эксперты убеждены, что детальное изучение вулкана с проведением регулярных тестов и сейсмических анализов позволит предусмотреть следующее извержение и снизить риск для местного населения.
Известно, что своей основой Ньямурагира сливается с другим вулканом — Ньирагонго, называемого местными жителями «огненной долиной». Так, в 2002 году в результате его извержения была уничтожена почти половина соседствующего с ним города Гома. Кстати, на долю этих двух вулканов приходится 40% всех наблюдаемых извержений в Африки.
Группу ученых на вулкан (высота над уровнем моря превышает три тысячи метров) доставил экипаж под руководством командира отряда летчика-снайпера полковника Виталия Цапко. Пока вулканологи работали, а экипаж находился в городе Гома, погода испортилась, но украинским военным удалось пробиться сквозь «окно» в облаках и успешно эвакуировать группу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные участвуют в восьми миротворческих международных операциях ООН. В частности, в Демократической Республике Конго находится 250 наших военнослужащих.
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