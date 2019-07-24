Политика

Не принимайте никаких решений: у Зеленского обратились с необычной просьбой к Кабмину

В команде президента Зеленского посоветовали правительству на сегодняшнем заседании не принимать никаких решений, которые будут достаточно быстро отменены уже следующим составом Кабинета министров. Об этом заявил представитель президента в правительстве, 17 номер в списке партии «Слуга народа», Андрей Герус.

«Мы хотим, чтобы правительство на прощание не принимало каких-либо решений, на которые потом придется тратить время, отменять и так далее», — сказал Герус журналистам, добавив, что процесс передачи власти должен происходить нормально.

По словам политика, в частности, нынешнему Кабмину не следует принимать запланированное на сегодня решение об отсрочке сокращения выбросов электростанций, работающих на угле. По его мнению, если украинские электростанции продают свою продукцию по европейским ценам, то они должны также обеспечивать европейские стандарты, в частности, и в области экологии.

В то же время, Андрей Герус заявил, что правительству необходимо принять решение, которое остановит резкое повышение цены на электроэнергию для предприятий.

По словам Геруса, резкое повышение цены на электроэнергию может стать «шоком» для украинского рынка. Повышение связано с тем, что после введения рынка электроэнергии, в июле почти все производители стали продавать свою электроэнергию дороже, а также увеличилось количество производителей «зеленой» электроэнергии.

Представитель президента отметил, что водоканалы уже требуют повысить тариф на холодную воду на 15%. Герус напомнил, что резкое повышение цены на электроэнергию отразится на стоимости товаров и, таким образом, коснется конечных потребителей.

Как сообщали «ФАКТЫ», «пожелания» от президентской команды поступили в Кабмин и из Офиса главы государства. В частности, глава ОП Андрей Богдан рекомендует премьеру Владимиру Гройсману уволить мэра Киева Виталия Кличко.

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